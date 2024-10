Quando giocherà la tua squadra durante il periodo festivo?

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

2024-10-15 20:00:14 La Premier League ha annunciato il calendario delle partite per ildopo la conferma delle scelte televisive. Il Manchester City darà il via alall'Aston Villa sabato 21 dicembre su TNT Sports, con il Tottenham che ospiterà il Liverpool il giorno dopo nel calcio d'inizio di Sky Sports alle 16:30 come parte di cinque partite trasmesse in televisione prima di Natale. Non ci saranno partite della vigilia di Natale in questa stagione, con tutte le partite di Santo Stefano che verranno mostrate su Amazon Prime, incluse City contro Everton, Chelsea contro Fulham e la trasferta del Manchester United contro i Wolves.