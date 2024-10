Provincia di Chieti senz'acqua: scopri se il tuo comune è tra i 58! (Di martedì 15 ottobre 2024) Chieti - 58 comuni della Provincia di Chieti affronteranno interruzioni idriche dal 14 al 21 ottobre. Ecco il calendario diffuso dalla Sasi. Gravi interruzioni idriche interesseranno ben 58 comuni della Provincia di Chieti dal 14 al 21 ottobre. La società Sasi, responsabile della gestione del servizio idrico, ha reso noto il calendario delle sospensioni dell'acqua che si verificheranno, principalmente nelle ore serali o pomeridiane. I comuni coinvolti in queste chiusure includono località importanti come Lanciano, Ortona, Vasto e San Salvo, oltre a una lunga lista di paesi minori. I disagi colpiranno anche centri abitati come Guardiagrele, Fossacesia, Atessa, Cupello e Tollo. In molti di questi comuni, l'interruzione avverrà nelle fasce orarie più delicate per i residenti, costringendo i cittadini a fare scorte d'acqua e ad adattarsi a restrizioni temporanee. Abruzzo24ore.tv - Provincia di Chieti senz'acqua: scopri se il tuo comune è tra i 58! Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di martedì 15 ottobre 2024)- 58 comuni delladiaffronteranno interruzioni idriche dal 14 al 21 ottobre. Ecco il calendario diffuso dalla Sasi. Gravi interruzioni idriche interesseranno ben 58 comuni delladidal 14 al 21 ottobre. La società Sasi, responsabile della gestione del servizio idrico, ha reso noto il calendario delle sospensioni dell'che si verificheranno, principalmente nelle ore serali o pomeridiane. I comuni coinvolti in queste chiusure includono località importanti come Lanciano, Ortona, Vasto e San Salvo, oltre a una lunga lista di paesi minori. I disagi colpiranno anche centri abitati come Guardiagrele, Fossacesia, Atessa, Cupello e Tollo. In molti di questi comuni, l'interruzione avverrà nelle fasce orarie più delicate per i residenti, costringendo i cittadini a fare scorte d'e ad adattarsi a restrizioni temporanee.

