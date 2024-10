Prendersi cura della propria genitorialità, a Napoli oggi un incontro promosso dai Lions (Di martedì 15 ottobre 2024) Appuntamento, alle 16 alla Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus in piazzetta San Gennaro a Materdei a Napoli per II edizione del Percorso orientativo-informativo e di supporto psicologico “Prendersi cura della propria genitorialità” coorganizzato dal Distretto 108 Ya Lions International e dal Centro di Ateneo SInAPSI dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. “Siamo stati ben lieti come Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus di mettere a disposizione di questo importante momento di incontro-confronto tra genitori con figlie e figli con disabilità ed esperti, Istituzioni e Lions, la nostra storica struttura e alcune delle professionalità che in essa operano”, afferma Bianca Desideri, Lion, giornalista e giurista. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Appuntamento, alle 16 alla Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus in piazzetta San Gennaro a Materdei aper II edizione del Percorso orientativo-informativo e di supporto psicologico “” coorganizzato dal Distretto 108 YaInternational e dal Centro di Ateneo SInAPSI dell’Università degli Studi di“Federico II”. “Siamo stati ben lieti come Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus di mettere a disposizione di questo importante momento di-confronto tra genitori con figlie e figli con disabilità ed esperti, Istituzioni e, la nostra storica struttura e alcune delle professionalità che in essa operano”, afferma Bianca Desideri, Lion, giornalista e giurista.

