Post sui social contro la Polizia su via Curtatone

(Di martedì 15 ottobre 2024) Denunciato dalladi Stato di Gallarate per istigazione a delinquere e vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate un uomo di 67 anni, residente a Varese. Secondo quanto accertato il sessantasettenne sul proprio profilo "Facebook" ha pubblicato numerosissimi "" e commenti con frasi oltraggiose, denigratorie ed offensive nei confronti delle forze di, alle quali si attribuivano, in maniera calunniosa, condotte violente ed illecite. L’indagato è arrivato in più occasioni anche ad incitare i propri numerosi followers, dai quali ha ricevuto numerosissimi attestati di solidarietà e stima, alla violenza nei confronti delle Forze di, perpetrando così anche il reato di istigazione a delinquere.