Penalizzazione e dimissioni del tecnico | il club nel caos totale

(Di martedì 15 ottobre 2024)dell’allenatore ein classifica: la società rischia la doppia batosta nel giro di poche ore Una situazione che rischia di esplodere, unche è ad un passo dal baratro. Il campionato di Serie A è pronto a ripartire, ma intanto sono le serie minori ad aver preso la scena. Figc (LaPresse) – Calciomercato.itÈ accaduto anche in Serie C dove il Taranto lo scorso weekend ha festeggiato la prima vittoria in campionato contro il Picierno. Un successo che non serve però a riportare il buonumore ai tifosi rossoblù che vivono ore di attesa per quel che è il destino della società. Un destino caratterizzato da unapraticamente certa, quella che arriverà il prossimo 5 novembre per il pagamento soltanto parziale degli emolumenti fino a giugno 2024, ed un’altra che potrebbe aggiungersi a breve.