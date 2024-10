"Occasione persa per la biblioteca" (Di martedì 15 ottobre 2024) "E’ stata persa l’ennesima Occasione per la valorizzazione della biblioteca". Così il consigliere del centrodestra di Montale Michael Paperetti commenta la bocciatura, da parte della maggioranza di centrosinistra, di due mozioni da lui presentate che prevedevano l’istituzione di un consiglio di gestione della biblioteca denominato "Associazione Amici della Smilea" e la sottoscrizione di abbonamenti ad alcuni quotidiani cartacei da mettere a disposizione in biblioteca. "Abbiamo preso atto con tristezza – afferma Paperetti – di decisioni miopi che dimostrano come l’attuale amministrazione sia sorda alle esigenze di rilancio culturale della nostra città. Lanazione.it - "Occasione persa per la biblioteca" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "E’ statal’ennesimaper la valorizzazione della". Così il consigliere del centrodestra di Montale Michael Paperetti commenta la bocciatura, da parte della maggioranza di centrosinistra, di due mozioni da lui presentate che prevedevano l’istituzione di un consiglio di gestione delladenominato "Associazione Amici della Smilea" e la sottoscrizione di abbonamenti ad alcuni quotidiani cartacei da mettere a disposizione in. "Abbiamo preso atto con tristezza – afferma Paperetti – di decisioni miopi che dimostrano come l’attuale amministrazione sia sorda alle esigenze di rilancio culturale della nostra città.

