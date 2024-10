Nell’area flegrea casting per il nuovo horror di Samuel Corsaro (Di martedì 15 ottobre 2024) Ricevo e pubblico: “Mi chiamo Samuel Corsaro e sono un giovane regista, sceneggiatore e scenografo, originario di Napoli. Ti scrivo per condividere con te il mio ultimo progetto cinematografico che ha ottenuto il Patrocinio morale del Comune di Pozzuoli, un cortometraggio dal titolo “La Porta del Perdono”, che rappresenta una nuova sfida per me, un’opera Nell’area flegrea casting per il nuovo horror di Samuel Corsaro Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ricevo e pubblico: “Mi chiamoe sono un giovane regista, sceneggiatore e scenografo, originario di Napoli. Ti scrivo per condividere con te il mio ultimo progetto cinematografico che ha ottenuto il Patrocinio morale del Comune di Pozzuoli, un cortometraggio dal titolo “La Porta del Perdono”, che rappresenta una nuova sfida per me, un’operaper ildiIl Blog di Giò.

