Nations League, la classifica dei gironi dopo la 4ª giornata (Di martedì 15 ottobre 2024) Nations League, è terminata la quarta giornata della competizione: ecco le classifiche di tutti i gironi dopo i risultati della giornata di oggi Si è chiusa oggi la quarta giornata di Nations League. Di seguito le classifiche dei vari gironi. Lega A classifica Gruppo 1Portogallo 10Croazia 7Polonia 4Scozia 1 classifica Gruppo 4Spagna 10 (qualificata)Danimarca 7Serbia 4Svizzera Calcionews24.com - Nations League, la classifica dei gironi dopo la 4ª giornata Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024), è terminata la quartadella competizione: ecco le classifiche di tutti ii risultati delladi oggi Si è chiusa oggi la quartadi. Di seguito le classifiche dei vari. Lega AGruppo 1Portogallo 10Croazia 7Polonia 4Scozia 1Gruppo 4Spagna 10 (qualificata)Danimarca 7Serbia 4Svizzera

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nations League - chiusa la 4ª giornata : i risultati di oggi - Di seguito i risultati. Lega AGruppo 1Polonia – Croazia 3-3: 5? Zielinski (P), 20? Sosa, 24? Sucic, 26? Baturina, 45? Zalewski […]. Nations League, è terminata la quarta giornata della fase a gironi della competizione: ecco tutti i risultati della giornata di oggi Si è chiusa oggi la quarta giornata della fase a gironi di Nations League. (Calcionews24.com)

Nations League - si chiude la 3ª giornata : i risultati di oggi - Nations League, è finita la terza giornata della competizione: ecco tutti i risultati della giornata di oggi Si è chiusa oggi la terza giornata di Nations League: di seguito i risultati di oggi. Vince anche il Portogallo, […]. Tra le partite da segnalare la vittoria di misura della Spagna sulla Danimarca con il gol di Zubimendi. (Calcionews24.com)

Premier League - i risultati della 7ª giornata : ancora pari United; clamorosa rimonta del Brighton sul Tottenham - […]. Prosegue il momento di crisi del Manchester United che non vince in campionato dallo scorso 14 settembre: contro l’Aston Villa finisce 0-0. Premier League, i risultati della 7ª giornata: lo United non vince più, ancora un pari con l’Aston Villa; vittoria in rimonta per il Brighton Si è chiusa la 7ª giornata di Premier League. (Calcionews24.com)