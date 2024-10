Multe a raffica al parcheggio ex Italcementi (Di martedì 15 ottobre 2024) Lunedì 14 ottobre sono state multate 120 auto parcheggiate in divieto di sosta per lavori nel piazzale dell’ex Italcementi. In un primo momento, il comune ha scelto di non rimuovere nessun mezzo, chiedendo ai proprietari delle vetture di liberare i parcheggi in autonomia. Dopo questo avviso, però Trentotoday.it - Multe a raffica al parcheggio ex Italcementi Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lunedì 14 ottobre sono state multate 120 auto parcheggiate in divieto di sosta per lavori nel piazzale dell’ex. In un primo momento, il comune ha scelto di non rimuovere nessun mezzo, chiedendo ai proprietari delle vetture di liberare i parcheggi in autonomia. Dopo questo avviso, però

Ex-Italcementi, dopo le multe ecco le nuove modalità di parcheggio - Sono terminati nella notte i lavori di rifacimento al posteggio dell'ex Italcementi a Trento. Ora è di nuovo a disposizione con le nuove modalità: gratuito dalle 6 del mattino a mezz'ora dopo la ... (rainews.it)

Parcheggio ex Italcementi, 127 multe in un giorno e una decina di rimozioni: saltano i lavori - TRENTO. Oggi - lunedì 14 ottobre - il personale comunale avrebbe dovuto rendere blu le strisce dei parcheggi situati nell'area ex Italcementi. Come annunciato un mese fa (QUI ARTICOLO), il Comune avev ... (ildolomiti.it)

Raffica di multe, caos al parcheggio ex Italcementi: un centinaio di auto in divieto di sosta intralciano i lavori - Giornata movimentata oggi al parcheggio ex Italcementi di Trento ... orizzontale e verticale in vista dell'introduzione delle nuove tariffe notturne. Insomma, multe a raffica: e in alcuni casi le ... (ildolomiti.it)