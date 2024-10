Moto Aprilia contro auto Suzuki: in ospedale il centauro 28enne (Di martedì 15 ottobre 2024) Ancora un incidente sulla strada regionale 257 Apecchiese, a rimanere ferito, con necessario ricovero all’ospedale, un giovane Motociclista di Urbino. E’ successo l’altro ieri pomeriggio attorno alle ore 15: un Motociclo Aprilia, condotto da un 28enne residente a Urbino, percorrendo la SR n. 257 che da Città di Castello va verso Apecchio, si scontrava con un’autovettura Suzuki condotta da un uomo di 75 anni residente a Città di Castello che, proveniente dalla strada comunale che conduce in località Antirata, si stava immettendo sulla strada regionale Apecchiese. A seguito del violento impatto con l’auto, il conducente del Motociclo è stato sbalzato dal mezzo e, dopo un volo, è caduto a terra. Sono intervenute sul posto due pattuglie della Polizia locale di Città di Castello per effettuare i rilievi di legge e ricostruire la dinamica del sinistro e regolare il traffico. Ilrestodelcarlino.it - Moto Aprilia contro auto Suzuki: in ospedale il centauro 28enne Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ancora un incidente sulla strada regionale 257 Apecchiese, a rimanere ferito, con necessario ricovero all’, un giovaneciclista di Urbino. E’ successo l’altro ieri pomeriggio attorno alle ore 15: unciclo, condotto da unresidente a Urbino, percorrendo la SR n. 257 che da Città di Castello va verso Apecchio, si scontrava con un’vetturacondotta da un uomo di 75 anni residente a Città di Castello che, proveniente dalla strada comunale che conduce in località Antirata, si stava immettendo sulla strada regionale Apecchiese. A seguito del violento impatto con l’, il conducente delciclo è stato sbalzato dal mezzo e, dopo un volo, è caduto a terra. Sono intervenute sul posto due pattuglie della Polizia locale di Città di Castello per effettuare i rilievi di legge e ricostruire la dinamica del sinistro e regolare il traffico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP - Noriyuki Haga a Motegi dopo la morte in pista del figlio Ryota. L’abbraccio da parte di Davide Brivio e Aprilia - “Provate a fare il nome di Noriyuki Haga in qualsiasi raduno di motociclisti e vedrete subito espressioni sognanti ed estasiate, come se aveste nominato una Divinità pagana. Aveva seguito le orme del padre, diventando a sua volta un pilota, ma il destino lo ha strappato a questa esistenza pochi giorni dopo il suo 21° compleanno, festeggiato il 25 agosto. (Oasport.it)

MotoGp - Albesiano lascia Aprilia dopo 11 anni e va in Honda. Lo sostituisce Sterlacchini - Sarà lui il direttore tecnico al posto di Roman Albesiano e dopo aver contribuito alla risalita di KTM, con cui ha risolto il rapporto per il 2024, ora proverà a fare lo stesso a Noale: “Aprilia Racing è orgogliosa di annunciare che Fabiano Sterlacchini sarà il nuovo Direttore Tecnico a partire da lunedì 18 novembre – si legge nella nota – L’arrivo di Sterlacchini è un altro passo importante nel ... (Sport.quotidiano.net)

Motomondiale : Albesiano in Honda - Sterlacchini arriva in Aprilia - Cambiamenti per i team in vista della stagione 2025 della MotoGp ROMA - Romano Albesiano sarà il nuovo direttore tecnico di Honda Racing Corporation. Dall'inizio del 2025, Albesiano supervisionerà il progetto MotoGp di HRC e lo sviluppo della Honda RC213V. Albesia . Lo annuncia la scuderia giapponese. (Ilgiornaleditalia.it)