Moby Dick Festival Dal 18 al 20 ottobre a Terranuova Bracciolini

(Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 152024 – What you gonna do when the world’s on fire? Cosa fare quando il mondo è in fiamme? È da questa riflessione che nasce lo spunto per l’edizione 2024 del. L’evento – giunto alla settima edizione – si terrà a, dal 18 al 20, all’interno dell’auditorium Le Fornaci. “La struttura morale del mondo si sta ammalando – dice Elisa Sommaruga, direzione artistica del– l’inadeguatezza di pensiero dell’uomo o la sua irresponsabilità rende i suoi atti incoscientemente mostruosi. Crediamo per questo si renda necessario adottare un sano spirito di rivolta, di forme di critica, della coltivazione del dubbio, della disponibilità ad accettare l’idea che così come stanno le cose non è l’unica forma possibile.