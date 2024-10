Mo: sale a 21 bilancio vittime raid Idf villaggio cristiano in Libano (Di martedì 15 ottobre 2024) Beirut, 15 ott. (Adnkronos) - Il bilancio delle vittime dell'attacco aereo israeliano di ieri contro un villaggio nella regione a maggioranza cristiana di Aitou, nel Libano settentrionale, è salito a 21, con otto feriti. Lo ha reso il ministero della Sanità di Beirut. Secondo la Croce Rossa libanese, l'attacco di ieri ha distrutto un intero edificio che ospitava persone che vi si erano rifugiate a causa dei bombardamenti israeliani nel Libano meridionale. Liberoquotidiano.it - Mo: sale a 21 bilancio vittime raid Idf villaggio cristiano in Libano Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Beirut, 15 ott. (Adnkronos) - Ildelledell'attacco aereo israeliano di ieri contro unnella regione a maggioranza cristiana di Aitou, nelsettentrionale, è salito a 21, con otto feriti. Lo ha reso il ministero della Sanità di Beirut. Secondo la Croce Rossa libanese, l'attacco di ieri ha distrutto un intero edificio che ospitava persone che vi si erano rifugiate a causa dei bombardamenti israeliani nelmeridionale.

