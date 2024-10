Mo: risoluzione M5s, 'governo si impegni per cessate fuoco, sospendere invio armi a Israele' (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Il governo italiano si impegni a profondere ogni sforzo a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, al fine di giungere a un immediato 'cessate il fuoco' permanente e duraturo, a garanzia dell'incolumità della popolazione civile, intraprendendo altresì, a tal fine, ogni utile iniziativa volta a promuovere, con urgenza, una conferenza di pace che accompagni un processo di negoziato sulla base delle legittime aspettative delle parti in conflitto, nel rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario, all'interno della cornice di principio 'due popoli, due Stati'". Lo chiede la risoluzione del Movimento 5 stelle, prima firma Francesco Silvestri, in occasione delle comunicazione della premier Meloni in vista del Consiglio Ue. Liberoquotidiano.it - Mo: risoluzione M5s, 'governo si impegni per cessate fuoco, sospendere invio armi a Israele' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Ilitaliano sia profondere ogni sforzo a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, al fine di giungere a un immediato 'il' permanente e duraturo, a garanzia dell'incolumità della popolazione civile, intraprendendo altresì, a tal fine, ogni utile iniziativa volta a promuovere, con urgenza, una conferenza di pace che accompagni un processo di negoziato sulla base delle legittime aspettative delle parti in conflitto, nel rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario, all'interno della cornice di principio 'due popoli, due Stati'". Lo chiede ladel Movimento 5 stelle, prima firma Francesco Silvestri, in occasione delle comunicazione della premier Meloni in vista del Consiglio Ue.

