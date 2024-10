Mini John Cooper Works, due modelli elettrici per conquistare gli appassionati (Di martedì 15 ottobre 2024) Per la prima volta Mini realizza modelli elettrici con l’iconico marchio che caratterizza le sue versioni più sportive per conquistare nuovi segmenti di mercato Dday.it - Mini John Cooper Works, due modelli elettrici per conquistare gli appassionati Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Per la prima voltarealizzacon l’iconico marchio che caratterizza le sue versioni più sportive pernuovi segmenti di mercato

Al Museo di Pietrarsa corse sui trenini e modellini storici con “Ferrovie in Miniatura” 1-3 novembre - Torna Ferrovie in Miniatura al Museo di Pietrarsa: da venerdì 1 a domenica 3 novembre 2024. Si potrà viaggiare sui trenini e ammirare i modellini storici.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Firenze - al museo dei treni in miniatura partono i corsi di modellismo - Modellisti in partenza (per ragazzi tra gli 11 e i 17 anni) sarà, invece, domenica 20 ottobre, 3 e 17 novembre. Oppure il Super Chief, Santa Fe (1936), conosciuto anche come “il treno delle stelle” per la frequentazione delle star hollywoodiane o la locomotiva articolata Big Boy, Union Pacific (1941-1944), la più grande di sempre per dimensione, peso, potenza e velocità. (Lanazione.it)

C'è il caso eclatante dell'influencer Andrew Tate - guru misogino. Ma sono misogini e pericolosi anche gli haters che - dietro le loro tastiere - attaccano chi parla di parità. Esistono modelli alternativi - per i maschi del futuro? Ne abbiamo parlato con un filosofo : maschio - bianco e femminista - Manifestazione del 25 novembre, 2023 (Photo by Stefano Montesi – Corbis/Getty Images) Leggi anche › La misoginia estrema sarà considerata terrorismo. «Vale per lui ma vale anche per chi lo segue. «Se le donne ragionano della propria identità di genere dagli albori del femminismo, i maschi si autorappresentano come il ... (Iodonna.it)