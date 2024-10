Migranti, a Lampedusa 1000 sbarcati in 24 ore (Di martedì 15 ottobre 2024) Nell'arco di 24 ore, ci sono stati 23 approdi con un totale di 960 Migranti. Al momento, all'hotspot di contrada Imbriacola, ci sono 946 ospiti. Imolaoggi.it - Migranti, a Lampedusa 1000 sbarcati in 24 ore Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nell'arco di 24 ore, ci sono stati 23 approdi con un totale di 960. Al momento, all'hotspot di contrada Imbriacola, ci sono 946 ospiti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Così i giudici possono cancellare i centri per migranti in Albania del governo Meloni - I migranti e l’Albania Proprio sul ponte della Libra è avvenuto il primo screening dei naufraghi salvati dalle motovedette italiane. E l’operazione del governo Meloni. Ovvero circa 18 mila euro a migrante. Tra i paesi che non soddisfano questo criterio ci sono proprio Tunisia, Bangladesh ed Egitto. (Open.online)

Sono 16 i primi migranti in viaggio verso l'Albania - Sono 16, a quanto si apprende, i migranti a bordo della nave Libra della Marina Militare diretta in Albania, dove saranno trasferiti nei centri aperti sotto la giurisdizione italiana. Si tratta di 10 bengalesi e 6 egiziani. (Quotidiano.net)

La prima nave della Marina verso l'Albania : gruppo di migranti a bordo - dove sono diretti -  È partita da Lampedusa - secondo quanto si apprende - la nave Libra della Marina Militare con il primo gruppo di migranti destinato ai centri allestiti in Albania. Il ministero dell'Interno cura l'iniziativa. La scorsa settimana sono diventati operativi i centri di Schengjin e Gjiader che dovranno accogliere i migranti trasferiti. (Liberoquotidiano.it)