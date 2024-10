Luca Ziliani avvistato a Milano, l'appello: “Avvicinatelo e chiamate il 112” (Di martedì 15 ottobre 2024) Proseguono da giorni le ricerche di Luca Ziliani. Il giovane di 16 anni è scomparso dalla sua Monticello Brianza all'improvviso e senza lasciare grandi tracce: fino alla mattinata odierna l'ultimo avvistamento certo era fissato nel tempo alle 2.37 dell'11 ottobre all'altezza del Bowling di Merate Leccotoday.it - Luca Ziliani avvistato a Milano, l'appello: “Avvicinatelo e chiamate il 112” Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Proseguono da giorni le ricerche di. Il giovane di 16 anni è scomparso dalla sua Monticello Brianza all'improvviso e senza lasciare grandi tracce: fino alla mattinata odierna l'ultimo avvistamento certo era fissato nel tempo alle 2.37 dell'11 ottobre all'altezza del Bowling di Merate

Scomparso Luca Ziliani - ancora nessuna notizia : il 16enne ha preso un treno in direzione Milano - Nelle ultime ore c'è stata una svolta nel caso Luca Ziliani, il 16enne scomparso a Monticello Brianza in provincia di Lecco. Il ragazzo avrebbe preso all'alba di venerdì 11 ottobre un treno in direzione Milano dalla stazione ferroviaria di Cernusco Lombardone.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Scomparso Luca Ziliani - cosa sappiamo finora : il 16enne ha percorso 9 chilometri a piedi prima di sparire - Continuano le ricerche di Luca Ziliani, il 16enne scomparso a Monticello Brianza in provincia di Lecco. Dalle indagini delle forze dell'ordine è emerso che il ragazzo, nella notte di giovedì 10 ottobre, ha percorso 9 chilometri a piedi prima di scomparire.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Scomparso Luca Ziliani : il 16enne di Monticello Brianza è uscito di casa il 10 ottobre e non è più tornato - Luca Ziliani è uscito di casa a piedi, senza documenti né cellulare, lo scorso 10 ottobre a Monticello Brianza (Lecco). Il 16enne, però, non è più rientrato e la madre ha denunciato la sua scomparsa.Continua a leggere . (Fanpage.it)