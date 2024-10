LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 43-49, Eurolega basket in DIRETTA: emiliani in rimonta nel 3° periodo (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’25 Altro fallo Zalgiris. RECUPERO Virtus SULLA RIMESSA! Furioso Trinchieri. 43-49 Due su due per il georgiano. 4’33” Due tiri liberi per Shengelia, fermato irregolarmente in penetrazione. Sbaglia la tripla Francisco! 5’05” Fallo su Francisco. 5’14” Timeout Zalgiris. 41-49 Perso Marco Belinelli! Due! Assist: Alessandro Pajola! 5’39” Errore e fallo Birutis. Palla Virtus. 5’50” Esce il tiro di Francisco, palla ancora Zalgiris però. 6’37” Sbaglia due volte Dunston, che poi fa anche fallo! Segni di riscossa Bologna! 39-49 Sbaglia Belinelli, c’è Pajola! 7’02” Rimessa Virtus. 7’31” Fallo Virtus. Il primo di Diouf. 37-49 Rubata e due punti annessi Pajola! 35-49 Brazdeikis ne appoggia due. 35-47 Dentro! 34-47 Belinelli per Diouf, canestro e tiro libero! 32-47 Ulanovas, ancora a segno. E’ a 10 punti. Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 43-49, Eurolega basket in DIRETTA: emiliani in rimonta nel 3° periodo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4’25 Altro fallo. RECUPEROSULLA RIMESSA! Furioso Trinchieri. 43-49 Due su due per il georgiano. 4’33” Due tiri liberi per Shengelia, fermato irregolarmente in penetrazione. Sbaglia la tripla Francisco! 5’05” Fallo su Francisco. 5’14” Timeout. 41-49 Perso Marco Belinelli! Due! Assist: Alessandro Pajola! 5’39” Errore e fallo Birutis. Palla. 5’50” Esce il tiro di Francisco, palla ancoraperò. 6’37” Sbaglia due volte Dunston, che poi fa anche fallo! Segni di riscossa! 39-49 Sbaglia Belinelli, c’è Pajola! 7’02” Rimessa. 7’31” Fallo. Il primo di Diouf. 37-49 Rubata e due punti annessi Pajola! 35-49 Brazdeikis ne appoggia due. 35-47 Dentro! 34-47 Belinelli per Diouf, canestro e tiro libero! 32-47 Ulanovas, ancora a segno. E’ a 10 punti.

