L’inferno di Ben Yedder accusato di stupro, non ricorda nulla: “Ho bevuto per due, tre giorni” (Di martedì 15 ottobre 2024) Ben Yedder ha rilasciato di fronte al giudice la propria, sconcertante, testimonianza rispondendo alle accuse di violenza sessuale: "Non ricordo nulla è stato l'errore più grande della mia vita, chiedo scusa a tutti". Ora rischia fino a 2 anni e mezzo di prigione. Fanpage.it - L’inferno di Ben Yedder accusato di stupro, non ricorda nulla: “Ho bevuto per due, tre giorni” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Benha rilasciato di fronte al giudice la propria, sconcertante, testimonianza rispondendo alle accuse di violenza sessuale: "Non ricordoè stato l'errore più grande della mia vita, chiedo scusa a tutti". Ora rischia fino a 2 anni e mezzo di prigione.

