L’ex vice di Conte | Poteva andare all’estero ma De Laurentiis ha voluto lui e lui ha voluto De Laurentiis e il Napoli

(Di martedì 15 ottobre 2024) Angelo Alessio, exdi, si è raccontato a gianlucadimarzio.com, dove ha parlato anche dell’allenatore del. «Neanche Antonio si aspettava di essere primo in classifica, anche perché sappiamo che ci sono stati un po’ di ritardi sul mercato. Dalla seconda partita ha quasi sempre vinto; 8/11 sono i giocatori che avevano trionfato con Spalletti, c’è da fare un percorso per riportare ila vincere, però sono su una buona strada e sono tra le pretendenti per la vittoria». Alessio racconta di aver sentitoprima dell’inizio del campionato: «Ci siamo sentiti l’ultima volta prima dell’inizio del campionato. Lui aspettava dei giocatori che poi sono arrivati. Gli premeva creare un ambiente positivo dove tutti i giocatori potessero esprimersi al meglio, quello spirito di squadra si era visto due anni prima e si era perso nell’ultima stagione.