L’ex fidanzato di Shaila verso il Grande Fratello dopo il bacio con Javier: “accordo in vista”, il retroscena (Di martedì 15 ottobre 2024) La Casa del GF si accende con il primo bacio dell’edizione tra L’ex velina Shaila Gatta e il pallavolista Javier Martinez. Ma un ex fidanzato di lei potrebbe presto entrare e ribaltare la situazione. L'articolo L’ex fidanzato di Shaila verso il Grande Fratello dopo il bacio con Javier: “accordo in vista”, il retroscena proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - L’ex fidanzato di Shaila verso il Grande Fratello dopo il bacio con Javier: “accordo in vista”, il retroscena Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di martedì 15 ottobre 2024) La Casa del GF si accende con il primodell’edizione travelinaGatta e il pallavolistaMartinez. Ma un exdi lei potrebbe presto entrare e ribaltare la situazione. L'articolodiililcon: “in”, ilproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Trovato morto in casa”. Sport sotto choc per il campione 29enne : “È stato l’ex fidanzato” - . nordmo) Il movente dell’omicidio sarebbe legato al fatto che il presunto assassino non accettasse la fine della loro storia d’amore, che Puhakka voleva concludere per sempre. Era stato rinvenuto privo di vita all’interno della sua casa, dopo che non si avevano più tracce di lui. Lui si chiamava Janne Puhakka ed era un nazionale finlandese. (Caffeinamagazine.it)

UeD - Asma Fares contro l’ex fidanzato Cristiano Lo Zupone : “Che marciume” - it. . Nelle scorse ore, la Dama di UeD ha condiviso una segnalazione sull’ex fidanzato, scagliandosi contro quest’ultimo. Nonostante la loro storia sia giunta al capolinea da alcuni mesi, Asma Fares e Cristiano Lo Zuppone continuano ad essere nel mirino del gossip. rciume” – Nei giorni scorsi. (Dailynews24.it)

Grande Fratello : l’ex fidanzato di Shaila entra in gioco? Ecco cosa potrebbe accadere - Ex fidanzato di Shaila Gatta sarà coinvolto dal Grande Fratello? L'articolo Grande Fratello: l’ex fidanzato di Shaila entra in gioco? Ecco cosa potrebbe accadere proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)