Le reliquie del beato Puglisi ad Aragona, attività per quasi 10 giorni: ecco il programma (Di martedì 15 ottobre 2024) “La Sapienza del sorriso e il coraggio della speranza: Padre Pino Puglisi” è il tema delle manifestazioni dedicate al beato Puglisi che prevedono l’arrivo delle reliquie ad Aragona. Si svolgeranno da sabato 19 a domenica 27 ottobre. Il programmaSABATO 19 OTTOBREore 17.30 Agrigentonotizie.it - Le reliquie del beato Puglisi ad Aragona, attività per quasi 10 giorni: ecco il programma Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “La Sapienza del sorriso e il coraggio della speranza: Padre Pino” è il tema delle manifestazioni dedicate alche prevedono l’arrivo dellead. Si svolgeranno da sabato 19 a domenica 27 ottobre. IlSABATO 19 OTTOBREore 17.30

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le reliquie del beato Puglisi ad Aragona, attività per quasi 10 giorni: ecco il programma - “La Sapienza del sorriso e il coraggio della speranza: Padre Pino Puglisi” è il tema delle manifestazioni dedicate al beato Puglisi che prevedono l’arrivo delle reliquie ad Aragona. Si svolgeranno da ... (agrigentonotizie.it)

Celebrazioni in onore del Beato Tommaso da Celano: un viaggio tra fede e bellezza - Celano - Si sono svolte domenica 13 ottobre le celebrazioni in onore del Beato Tommaso da Celano, un evento che ha unito la comunità in un momento di riflessione e spiritualità. La cerimonia ha avuto ... (terremarsicane.it)

Celano celebra il Beato Tommaso: la cerimonia nella chiesa di San Francesco - Celano. Nella seconda domenica di ottobre, mese francescano, Celano celebra il Beato Tommaso, primo biografo del Poverello di Assisi, suo ... (marsicalive.it)