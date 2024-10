Lagalla passa con i "nemici" di Schifani: Lavoriamo per Palermo si allea con l'Mpa di Lombardo e Miccichè (Di martedì 15 ottobre 2024) Colpo di scena: il sindaco Roberto Lagalla stringe alleanza con l'Mpa di Raffaele Lombardo e Gianfranco Miccichè, ovvero i "nemici" del governatore Renato Schifani. Lavoriamo per Palermo, movimento civico del primo cittadino (che a Palermo conta su cinque consiglieri e tre assessori) e gli Palermotoday.it - Lagalla passa con i "nemici" di Schifani: Lavoriamo per Palermo si allea con l'Mpa di Lombardo e Miccichè Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Colpo di scena: il sindaco Robertostringenza con l'Mpa di Raffaelee Gianfranco, ovvero i "" del governatore Renatoper, movimento civico del primo cittadino (che aconta su cinque consiglieri e tre assessori) e gli

Il ritorno di fiamma tra Renzi e il Pd diventa un caso a Palermo : “Italia viva lasci il centrodestra ed esca dalla giunta di Lagalla” - A sollevare la questione della permanenza in giunta dei renziani, però, c’è anche il Pd: “Se si vuole ragionare assieme a noi, non lo si può fare restando al governo con centrodestra, né si può pensare di restare in una giunta di centrodestra fino all’ultimo momento utile: Iv rompa adesso”, ha sollecitato il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo. (Ilfattoquotidiano.it)

Palermo - Lagalla “In agenda nessuna discussione sul rimpasto Giunta” - PALERMO (ITALPRESS) – “Quello che è successo negli ultimi giorni non riguarda in alcun modo il Comune: è un fatto politico che si sta consumando, su cui ho ampiamente espresso la mia posizione”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a margine della presentazione, a Palazzo Palagonia, del programma di iniziative per la Giornata mondiale della salute mentale. (Unlimitednews.it)

Mostra su Santa Rosalia a Palermo - Lagalla “Sarà esportata all’estero” - Così il sindaco Roberto Lagalla, a margine dell’inaugurazione della mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” che si terrà presso la Gam – Galleria d’arte moderna. La galleria per immagini del 400esimo anniversario ci serve non solo per fissare un importante momento di devozione e folklore, ma anche per far apparire la Palermo che vogliamo in un circuito che ci auguriamo possa essere ... (Unlimitednews.it)