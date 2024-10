La Treccani compie 100 anni, ospite d’onore a Fiera Libro Francoforte (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani apre le celebrazioni per i suoi 100 anni dalla fondazione come ospite d’onore 2024 alla Fiera del Libro di Francoforte, che prende il via oggi con un progetto espositivo multimediale e un incontro su La cultura che unisce. Da Manuzio all’ebook per riflettere sul futuro del Libro. L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani venne fondato a Roma il 18 febbraio 1925 da Giovanni Treccani e Giovanni Gentile e celebrerà nel 2025 questo importante anniversario – annunciato a Francoforte da ospite d’onore – con una serie di iniziative promosse in tutta Italia. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – L’Istituto della Enciclopedia Italianaapre le celebrazioni per i suoi 100dalla fondazione come2024 alladeldi, che prende il via oggi con un progetto espositivo multimediale e un incontro su La cultura che unisce. Da Manuzio all’ebook per riflettere sul futuro del. L’Istituto della Enciclopedia Italianavenne fondato a Roma il 18 febbraio 1925 da Giove GiovGentile e celebrerà nel 2025 questo importanteversario – annunciato ada– con una serie di iniziative promosse in tutta Italia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Treccani : apre le celebrazioni per i 100 anni come ospite d’onore alla Buchmesse - Da Manuzio all'ebook" per riflettere sul futuro del libro L'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani apre le celebrazioni per i suoi 100 anni dalla fondazione come Ospite d'Onore 2024 alla Fiera del Libro di Francoforte, che prende […]. Alla Fiera del Libro di Francoforte on un progetto espositivo multimediale e un incontro su "La cultura che unisce. (Sbircialanotizia.it)

Per celebrazioni 100 anni Treccani ospite d’onore Fiera di Francoforte - “Per questo – continua Bray – abbiamo lanciato il progetto newitalianbooks, una piattaforma nata per facilitare la traduzione dei libri italiani all’estero, e a Francoforte abbiamo organizzato un incontro specifico sull’argomento”. Unlimited News - Notizie dal mondo . Da Manuzio all’ebook per riflettere sul futuro del libro. (Unlimitednews.it)

Treccani - la celebrazione per i 100 anni come ospite d’onore alla Fiera di Francoforte - 800 del 2001, ma le risorse per le traduzioni restano limitate rispetto a quelle di altri paesi. Oggetto di un ambizioso progetto di digitalizzazione e valorizzazione grazie al contributo dell’Istituto Centrale per gli Archivi del Ministero della Cultura, il patrimonio iconografico è stato riorganizzato impiegando un modello di apprendimento automatico che permette al visitatore una rilettura ... (Lapresse.it)