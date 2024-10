Ilgiornaleditalia.it - La guerra del 7 ottobre è davvero il suicidio dell'Occidente o si è ancora in tempo per fermare la demenza stragista neonazista?

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Forse Guido Crosetto non è informato. Forse Giorgia Meloni non è informata. Forse Sergio Mattarella non è informato. Forse non sono informati i vertici degli altri paesia NATO. Sicuramente è informata la Casabianca, ma ormai chiunque vi alberghi non ha più alcun residuo di dignità. Ma con che c