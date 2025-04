Superlega gara 2 semifinali Scudetto Trento batte ancora Piacenza al tie break 2 0 nella serie e finale a un passo

gara-2 della semifinale Scudetto di Superlega 2024/2025 tra Piacenza e Trento, con l’Itas che vince il secondo tiebreak in una settimana portandosi così a un passo dalla finalissima con il 2-0 nella serie. Il quinto set dice nuovamente male agli emiliani, che davanti al pubblico amico lottano fino alla fine pagando negli ultimi punti anche il nervosismo legato ad alcuni episodi arbitrali.Appuntamento adesso con gara-3 per giovedì sera, quando alle 20:30 le due squadre si ritroveranno in campo alla “Il T Quotidiano” Arena di Trento. Per Michieletto e compagni sarà il primo match point, con all’orizzonte una possibile finale Scudetto contro Perugia che a sua volta è sul 2-0 con Civitanova.La cronaca di gara-2Il primo set si apre subito nel segno di Michieletto, che complici anche un paio di errori gratuiti da parte di Piacenza porta Trento in vantaggio 8-4 nei primi minuti. Leggi su Sportface.it Spettacolo, equilibrio e polemiche anche in-2 della semidi2024/2025 tra, con l’Itas che vince il secondo tiein una settimana portandosi così a undalla finalissima con il 2-0. Il quinto set dice nuovamente male agli emiliani, che davanti al pubblico amico lottano fino alla fine pagando negli ultimi punti anche il nervosismo legato ad alcuni episodi arbitrali.Appuntamento adesso con-3 per giovedì sera, quando alle 20:30 le due squadre si ritroveranno in campo alla “Il T Quotidiano” Arena di. Per Michieletto e compagni sarà il primo match point, con all’orizzonte una possibilecontro Perugia che a sua volta è sul 2-0 con Civitanova.La cronaca di-2Il primo set si apre subito nel segno di Michieletto, che complici anche un paio di errori gratuiti da parte diportain vantaggio 8-4 nei primi minuti.

Potrebbe interessarti anche:

Play Off SuperLega - come vedere Gara 2 delle semifinali Scudetto in tv e in streaming

Volley - Playoff Superlega : Perugia rimonta Modena in gara-1 - Trento ok con Cisterna

LIVE Perugia-Civitanova - Superlega volley 2025 in DIRETTA : scatta gara 1 delle semifinali

Ne parlano su altre fonti La Negrini CTE vince gara 2 delle semifinali dei Play Off. LIVE - Play Off, gara 2 di Semifinale: Gas Sales Piacenza-Itas Trentino. Superlega 2024/2025: calendario, programma, orari e dove vedere gara -2 di semifinale playoff di pallavolo maschile. Play Off SuperLega, come vedere Gara 2 delle semifinali Scudetto in tv e in streaming. Perugia a un passo dalla finale Scudetto: Civitanova ko al tie-break. IL “DAY AFTER” DI GARA 2.

Secondo msn.com: Play-off Superlega: Trento vince anche gara-2 nella semifinale con Piacenza - Si regala il match point per arrivare in finale Trento, che vince anche gara-2 delle semifinali play-off di Superlega maschile di volley sul campo di Piacenza. L’Itas vola sul 2-0 nella serie vincendo ...

Scrive oasport.it: LIVE Piacenza-Trento, Superlega volley 2025 in DIRETTA: gara-2 in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Piacenza-Trento, match valido per ...

Nota di it.blastingnews.com: Volley maschile: Piacenza-Trento in Gara 2 delle semifinali playoff - Oggi si svolgerà Gara 2 delle semifinali playoff di SuperLega, in campo Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino ...