Ilveggente.it - New entry per Berrettini: l’hanno vista a Montecarlo

Matteotutti durante la settimana del Masters 1000 di: era riuscito a nasconderla benissimo.Due cose gli sono mancate in occasione del derby azzurro a: la fiducia in sé e la grinta. Cose che avevamo invece visto in dosi massicce, 48 ore prima, mentre giocava contro Sascha Zverev. Sono state due partite diametralmente opposte in tutti i sensi, perciò, quelle che Matteoha disputato contro il tedesco prima e contro il suo connazionale Lorenzo Musetti poi.Newper(AnsaFoto) – Ilveggente.itLa sensazione generale è che il romano fosse come smarrito, agli ottavi di finale. Non solo non è riuscito a tenere testa al suo avversario ed amico carrarino, ma non è mai neanche entrato in partita. Il punteggio, in questo senso, e con esso le statistiche legate ai suoi errori e ai suoi vincenti, è tutt’altro che bugiardo.