Atalanta tegola Sead Kolasinac rottura del legamento crociato e lesione del menisco

Sead Kolasinac. Il 32enne difensore bosniaco, uscito questo pomeriggio al 44’ minuto di gioco del primo tempo del match contro il Bologna, dopo un contrasto fortuito con Riccardo Orsolini, in cui il suo ginocchio sinistro aveva subito una preoccupante torsione, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno. Stagione finita per il gladiatore nerazzurro classe 1993 e probabilmente anche la prossima stagione inizierà in ritardo di mesi per l’ex Schalke 04 e Arsenal. Dopo il match contro il Bologna il tecnico Gasperini sembrava cautamente ottimista sulle sue condizioni (“Non sembra nulla di grave”) e lo stesso giocatore negli spogliatoi aveva rassicurato tutti, muovendo anche qualche passo, poi nel pomeriggio la consueta trafila di accertamenti diagnostici approfonditi fino alla diagnosi della rottura del legamento anteriore. Sport.quotidiano.net - Atalanta, tegola Sead Kolasinac: rottura del legamento crociato e lesione del menisco Leggi su Sport.quotidiano.net E’ finita anticipatamente la stagione di. Il 32enne difensore bosniaco, uscito questo pomeriggio al 44’ minuto di gioco del primo tempo del match contro il Bologna, dopo un contrasto fortuito con Riccardo Orsolini, in cui il suo ginocchio sinistro aveva subito una preoccupante torsione, ha riportato ladelanteriore e unaradiale delesterno. Stagione finita per il gladiatore nerazzurro classe 1993 e probabilmente anche la prossima stagione inizierà in ritardo di mesi per l’ex Schalke 04 e Arsenal. Dopo il match contro il Bologna il tecnico Gasperini sembrava cautamente ottimista sulle sue condizioni (“Non sembra nulla di grave”) e lo stesso giocatore negli spogliatoi aveva rassicurato tutti, muovendo anche qualche passo, poi nel pomeriggio la consueta trafila di accertamenti diagnostici approfonditi fino alla diagnosi delladelanteriore.

