Motomondiale Gp Qatar vince Marc Marquez davanti a Vinales terzo Bagnaia in rimonta

Marc Marquez torna a vincere in Qatar dopo 11 anni. L'otto volte campione del mondo precede a Lusail un grande Maverick Vinales su Ktm e Pecco Bagnaia, terzo dopo una bella rimonta dall'undicesima casella

