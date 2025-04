Piccola gaffe per Gigi Dall’Igna Complimenti a Bagnaia e alla sua squadra

Piccola gaffe? Luigi Dall’Igna sta vivendo in maniera un po’ particolare questa stagione in MotoGP. Essere il Direttore Generale di Ducati Corse porta a condividere gli umori di tanti box e chiaramente può accadere che le emozioni non siano le medesime per tutti.Il ritorno alla vittoria di Marc Marquez, che ha completato un week end perfetto a Lusail (Qatar), è stato accolto con piacere dall’ingegnere italiano, visto e considerato che lo spagnolo ha portato a sette le vittorie su otto gare, dando un nuovo saggio delle sue qualità.“È stata una vittoria intelligente, mi sembra che abbia gestito abbastanza durante le gara. Ha dimostrato che quando c’è stato bisogno di tirare, l’ha fatto. È stato superiore“, ha commentato ai microfoni di Sky Sport. Dall’Igna, però, ha voluto dedicare anche un pensiero a Francesco Bagnaia, compagno di squadra in Ducati ufficiale di Marquez. Oasport.it - Piccola gaffe per Gigi Dall’Igna: “Complimenti a Bagnaia e alla sua squadra” Leggi su Oasport.it Una? Luigista vivendo in maniera un po’ particolare questa stagione in MotoGP. Essere il Direttore Generale di Ducati Corse porta a condividere gli umori di tanti box e chiaramente può accadere che le emozioni non siano le medesime per tutti.Il ritornovittoria di Marc Marquez, che ha completato un week end perfetto a Lusail (Qatar), è stato accolto con piacere dall’ingegnere italiano, visto e considerato che lo spagnolo ha portato a sette le vittorie su otto gare, dando un nuovo saggio delle sue qualità.“È stata una vittoria intelligente, mi sembra che abbia gestito abbastanza durante le gara. Ha dimostrato che quando c’è stato bisogno di tirare, l’ha fatto. È stato superiore“, ha commentato ai microfoni di Sky Sport., però, ha voluto dedicare anche un pensiero a Francesco, compagno diin Ducati ufficiale di Marquez.

