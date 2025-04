Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix 2025, Van Der Poel: "Ho ritrovato la mia gamba. Pogacar? Ci riproverà"

(Francia), 13 aprile- Finora il bottino delle Monumento stagionali se lo sono spartiti loro due, alternandosi prima del sorpasso di oggi: Mathieu Van Der, dopo la Milano-Sanremo, mette la freccia e si aggiudica anche la, calando quel tris di successi di fila che era riuscito solo a Octave Lapize e Francesco Moser. L'altro contendente è Tadej, al debutto nell'Inferno del Nord. Buona la prima, a parte una scivolata in curva (e non è poco) che compromette il suo inseguimento al corridore comunque più bravo e forte sul pavé anche per il retaggio degli anni del ciclocross, dal quale si porta pure la brutta tradizione a queste latitudini di diventare il bersaglio di lancio di oggetti (e non solo) da parte di qualche sconsiderato. Alla fine, però, nel velodromo è festa per tutti: anche per il terzo classificato Mads Pedersen.