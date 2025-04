Il figlio di Netanyahu manda a «fanc***» Macron. Il primo ministro israeliano prende le distanze: «Stile inaccettabile, ma...».

Leggi su Open.online

IlBenjaminha provato are ledal post su X di suoYair, che ha scritto letteralmente «vaffan**lo» al presidente francese Emmanuel, dopo che il numero uno dell’Eliseo aveva annunciato sui social il possibile riconoscimento dello stato palestinese nei prossimi mesi. «Vaffan**lo! Sì all’indipendenza della Nuova Caledonia! Sì all’indipendenza della Polinesia Francese! Sì all’indipendenza della Corsica! Sì all’indipendenza dei Paesi Baschi! Sì all’indipendenza della Guinea Francese! Fermate il neoimperialismo francese nell’Africa occidentale!», ha postato Yair. «Amo mioYair, ma.»«Amo mioYair, un vero sionista preoccupato per il futuro del Paese. Come ogni cittadino, ha diritto alla sua opinione personale, sebbene lodella sua risposta ai post del presidenteche chiedevano la creazione di uno stato palestinese sia per me», ha aggiunto dopo diverse oresenior, in ebraico, su X.