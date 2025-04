Laverita.info - L’Oms vuol farci comprare vaccini a raffica

Annunciato l’ok imminente all’ex Trattato pandemico. Ma dopo tre anni è ancora stallo sull’articolo 11, che prevede una «lettera in bianco» all’agenzia Onu per gli acquisti centralizzati di sieri. L’ipotesi è che si chiuda a fine maggio per poi fare aggiustamenti.