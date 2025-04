Monza Nesta non ne può più un altro big può saltare il Napoli

Monza ospiterà il Napoli la settimana prossima in occasione della 33esima giornata di campionato: il club brianzolo dovrà tenere conto di un organico ridimensionato dalle assenze.Il Monza, ultimo nella classifica di Serie A a quota 15 punti, affronterà il Napoli in occasione del prossimo turno di campionato, in una sfida cruciale per la corsa al titolo. Tuttavia, il club fanalino di coda non vuole spegnere le ultime speranze di salvezza, andando alla ricerca di punti importanti contro ogni avversaria. Per realizzare questo obiettivo, però, sarà necessario il miglior organico possibile a disposizione.Nesta rischia di perdere un titolare per la sfida contro il Napoli: gli aggiornamentiIn seguito all’ultima sconfitta rimediata contro il Venezia, il Monza ha dovuto tenere conto di vari problemi fisici accusati da alcuni membri della rosa. Spazionapoli.it - Monza, Nesta non ne può più: un altro big può saltare il Napoli Leggi su Spazionapoli.it Ilospiterà illa settimana prossima in occasione della 33esima giornata di campionato: il club brianzolo dovrà tenere conto di un organico ridimensionato dalle assenze.Il, ultimo nella classifica di Serie A a quota 15 punti, affronterà ilin occasione del prossimo turno di campionato, in una sfida cruciale per la corsa al titolo. Tuttavia, il club fanalino di coda non vuole spegnere le ultime speranze di salvezza, andando alla ricerca di punti importanti contro ogni avversaria. Per realizzare questo obiettivo, però, sarà necessario il miglior organico possibile a disposizione.rischia di perdere un titolare per la sfida contro il: gli aggiornamentiIn seguito all’ultima sconfitta rimediata contro il Venezia, ilha dovuto tenere conto di vari problemi fisici accusati da alcuni membri della rosa.

