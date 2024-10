Judo Maria Centracchio ufficializza il ritiro

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)dice basta e annuncia ildall’attività agonistica. La medaglia di bronzo nelnella categoria dei 63 kg alle Olimpiadi di Tokyo ha fatto il suo annuncio in un lungo post sui social. “Erano tre anni chenon saliva sul tatami. !E’ passato un po’ di tempo, tre anni per l’esattezza, dalla mia ultima volta sul tatami di gara, tre anni da quando ho realizzato il mio sogno piu’ grande, lasciando Tokyo con una medaglia olimpica al collo – ha scritto-. Da quel momento in poi tantissime cose hanno preso una forma diversa: tra queste, ile’ rimasto sempre la mia passione e il mio obiettivo principale, ma il modo di viverlo e’ cambiato”.