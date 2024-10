Joker: Folie à Deux catastrofe commerciale? La Warner reagisce: "Il film è ancora in sala, le voci non sono fatti" (Di martedì 15 ottobre 2024) Si moltiplicano online i calcoli degli analisti e le voci di corridoio, per quantificare il flop di Joker: Folie à Deux. Quanto costerà alla Warner Bros.? Nel frattempo è arrivato un comunicato ufficiale della Warner per riequilibrare una narrazione che si sta trasformando in sassaiola. Comingsoon.it - Joker: Folie à Deux catastrofe commerciale? La Warner reagisce: "Il film è ancora in sala, le voci non sono fatti" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si moltiplicano online i calcoli degli analisti e ledi corridoio, per quantificare il flop di. Quanto costerà allaBros.? Nel frattempo è arrivato un comunicato ufficiale dellaper riequilibrare una narrazione che si sta trasformando in sassaiola.

