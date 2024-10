In mille al corteo in centro a Bologna: “Sventolano le bandiere di Palestina e Libano” (Di martedì 15 ottobre 2024) Bologna, 15 ottobre 2024 – Sono oltre 1000 i partecipanti al corteo che è partito verso le 21.30 dalla zona universitaria. Organizzata da Cambiare rotta, con l’adesione dei Giovani palestinesi, Non una di meno e diversi collettivi e sigle, la manifestazione “Tutti in strada per Gaza” è partita da via Zamboni dove gli studenti hanno di nuovo chiesto all’ateneo di rompere tutti i rapporti di collaborazione con Israele. “In questa piazza sventola al fianco della bandiera palestinese quella del Libano”, hanno gridato i ragazzi in corteo che dovrebbe concludersi in piazza Maggiore. Notizia in aggiornamento Ilrestodelcarlino.it - In mille al corteo in centro a Bologna: “Sventolano le bandiere di Palestina e Libano” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Sono oltre 1000 i partecipanti alche è partito verso le 21.30 dalla zona universitaria. Organizzata da Cambiare rotta, con l’adesione dei Giovani palestinesi, Non una di meno e diversi collettivi e sigle, la manifestazione “Tutti in strada per Gaza” è partita da via Zamboni dove gli studenti hanno di nuovo chiesto all’ateneo di rompere tutti i rapporti di collaborazione con Israele. “In questa piazza sventola al fianco della bandiera palestinese quella del”, hanno gridato i ragazzi inche dovrebbe concludersi in piazza Maggiore. Notizia in aggiornamento

