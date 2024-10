In manette Kemi Seba, l'attivista anti-occidentale condannato per razzismo (Di martedì 15 ottobre 2024) Ancora ignoti i motivi del fermo. A luglio gli era stata revocata la cittadinanza francese, fu lui a ispirare i grillini Di Maio e Di Battista sul Franco Cfa Ilgiornale.it - In manette Kemi Seba, l'attivista anti-occidentale condannato per razzismo Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ancora ignoti i motivi del fermo. A luglio gli era stata revocata la cittadinanza francese, fu lui a ispirare i grillini Di Maio e Di Battista sul Franco Cfa

In manette Kemi Seba, l'attivista anti-occidentale condannato per razzismo - L’attivista africano Kemi Seba è stato arrestato a Parigi. La notizia è stata confermata da una fonte vicina al caso ai microfoni dell’AFP. Il 42enne militante panafricanista, noto per le sue ... (ilgiornale.it)