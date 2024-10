Il San Raffaele laurea il Nobel Weissman: "La mia ricerca per avere cure più accessibili" (Di martedì 15 ottobre 2024) "Dove c’è ricerca eccellente, si costruisce il futuro dell’umanità. Oggi è una giornata importante per la nostra comunità accademica, onorata di poter accogliere un grande protagonista della storia recente, un “eroe”, così come è stato definito dalla rivista Time". Queste le parole con cui ieri Enrico Gherlone, rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele, ha accolto Drew Weissman. Il Nobel per la Medicina 2023 è stato accolto nell’ateneo milanese per il conferimento della laurea honoris causa in Biotechnology and Medical Biology. Prima della consegna del titolo da parte del prorettore alla ricerca e alla Terza missione Gianvito Martino, Weissman ha tenuto una lectio magistralis. Ilgiorno.it - Il San Raffaele laurea il Nobel Weissman: "La mia ricerca per avere cure più accessibili" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Dove c’èeccellente, si costruisce il futuro dell’umanità. Oggi è una giornata importante per la nostra comunità accademica, onorata di poter accogliere un grande protagonista della storia recente, un “eroe”, così come è stato definito dalla rivista Time". Queste le parole con cui ieri Enrico Gherlone, rettore dell’Università Vita-Salute San, ha accolto Drew. Ilper la Medicina 2023 è stato accolto nell’ateneo milanese per il conferimento dellahonoris causa in Biotechnology and Medical Biology. Prima della consegna del titolo da parte del prorettore allae alla Terza missione Gianvito Martino,ha tenuto una lectio magistralis.

