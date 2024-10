Il nuovo liceo tecnologico sperimentale della Val Polcevera: accordo tra Ministero e enti locali (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Ministero dell’Istruzione ha concluso un accordo quadro che coinvolge il Comune di Genova, la Regione Liguria e un consorzio per la realizzazione del liceo tecnologico sperimentale nella Val Polcevera. Questo progetto rappresenta un importante passo verso l’innovazione nell’ambito dell’istruzione, con l’obiettivo di rispondere alle necessità educative di una zona caratterizzata dalla richiesta di formazione tecnica avanzata. Le dichiarazioni del Ministro Giuseppe Valditara, avvenute durante una recente visita a un istituto scolastico genovese, evidenziano la portata significativa di questa iniziativa. Dettagli sull’accordo quadro L’accordo quadro, annunciato ufficialmente dal Ministro Valditara, segna l’inizio di un’iniziativa mirata a potenziare l’offerta formativa nella Val Polcevera, un’area con un forte potenziale per lo sviluppo tecnologico. Gaeta.it - Il nuovo liceo tecnologico sperimentale della Val Polcevera: accordo tra Ministero e enti locali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildell’Istruzione ha concluso unquadro che coinvolge il Comune di Genova, la Regione Liguria e un consorzio per la realizzazione delnella Val. Questo progetto rappresenta un importante passo verso l’innovazione nell’ambito dell’istruzione, con l’obiettivo di rispondere alle necessità educative di una zona caratterizzata dalla richiesta di formazione tecnica avanzata. Le dichiarazioni del Ministro Giuseppe Valditara, avvenute durante una recente visita a un istituto scolastico genovese, evidenziano la portata significativa di questa iniziativa. Dettagli sull’quadro L’quadro, annunciato ufficialmente dal Ministro Valditara, segna l’inizio di un’iniziativa mirata a potenziare l’offerta formativa nella Val, un’area con un forte potenziale per lo sviluppo

Genova, ministro Valditara: "Via libera al liceo tecnologico sperimentale in Valpolcevera" - La visita del ministro Valditara all'Istituto Nautico San Giorgio di Genova con una bella notizia: entro il prossimo anno l'avvio dei lavori er la realizzaione del liceo tecnologico sperimentale in ... (telenord.it)

Il ministro Valditara a Genova annuncia l’accordo per il Liceo Tecnologico sperimentale in Valpolcevera - Precari, il ministro: “Ci sono 85mila insegnanti attivi sul sostegno ma senza specializzazione: al via nuovo percorso formativo” ... (ilsecoloxix.it)

Scuola, Valditara 'pronto l'accordo per liceo hi-tech a Genova' - "Il Ministero dell'Istruzione ha pronto l'accordo quadro da stipulare con Comune di Genova, Regione Liguria e consorzio per il liceo tecnologico sperimentale della Val Polcevera". (ANSA) ... (ansa.it)