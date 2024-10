Lortica.it - I misteri del Duomo di Arezzo parte 1: la Cappella della Madonna del Conforto

(Di martedì 15 ottobre 2024) Luogo molto caro agli aretini, ladelè uno dei centri nevralgicidevozione religiosa cattolica locale. La costruzionerisale agli inizi del XIX secolo, esattamente dopo il 1796, in seguito a un evento considerato miracoloso. Il 15 febbraio di quell’anno, un terremoto colpìe aree circostanti, provocando paura e difficoltà tra gli abitanti. Durante quel periodo di crisi, un’immagine in terracotta raffigurante la, custodita in un modesto edificio religioso, iniziò a emanare una luce intensa. Questo evento venne interpretato come un interventoVergine per proteggere la città, e la statua diventò rapidamente oggetto di venerazione. Dal punto di vista artistico, rappresenta un elegante esempio di arte neoclassica, visibile nelle sue linee semplici e proporzionate.