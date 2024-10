Highlander: il reboot è slittato per colpa dei reshoot di Ballerina (Di martedì 15 ottobre 2024) La nuova versione del franchise con protagonista la star di Justice League Henry Cavill ha posticipato la lavorazione. Rinvio in vista per il reboot di Highlander, il dark fantasy del 1986 con protagonista Christopher Lambert. La storia di uno spadaccino scozzese costretto ad affrontare il suo ultimo avversario immortale doveva tornare al cinema ma i tempi si sono allungati. Il reboot di Chad Stahelski con protagonista Henry Cavill nel ruolo che fu di Lambert sarebbe stato rinviato a causa di ritardi dovuti ad un altro importante progetto del regista di John Wick, lo spin-off Ballerina con Ana de Armas. colpa dello spin-off I reshoot di Ballerina hanno richiesto un impegno ulteriore di due o tre mesi a Stahelski Movieplayer.it - Highlander: il reboot è slittato per colpa dei reshoot di Ballerina Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La nuova versione del franchise con protagonista la star di Justice League Henry Cavill ha posticipato la lavorazione. Rinvio in vista per ildi, il dark fantasy del 1986 con protagonista Christopher Lambert. La storia di uno spadaccino scozzese costretto ad affrontare il suo ultimo avversario immortale doveva tornare al cinema ma i tempi si sono allungati. Ildi Chad Stahelski con protagonista Henry Cavill nel ruolo che fu di Lambert sarebbe stato rinviato a causa di ritardi dovuti ad un altro importante progetto del regista di John Wick, lo spin-offcon Ana de Armas.dello spin-off Idihanno richiesto un impegno ulteriore di due o tre mesi a Stahelski

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlander : il reboot in ritardo per i reshoot di Chad Stahelski sullo spin-off di John Wick - Cinefilos. Da questo rapporto, però, sembra che i reshoot di Ballerina abbiano già avuto un impatto sullo sviluppo diHighlander. Lo spinoff di John Wick era originariamente previsto per il giugno 2024, ma poi ha visto la sua uscita ritardata di un intero anno. Solo il tempo ci dirà se Ballerina e Highlander continueranno il loro sviluppo. (Cinefilos.it)

Dopo la WWE Drew McIntyre vuole un ruolo nel reboot di Highlander con Henry Cavill - Highlander: Il reboot con Henry Cavill promette azione e spade, mentre Drew McIntyre sogna un ruolo da protagonista. (Mistermovie.it)