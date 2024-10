Halloween night al Time Calenzano (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 31 ottobre 2024 al Time di Calenzano si festeggia Halloween con una serata ricca di diverTimento. Tanta buona musica con Samuele Gori dj. Inoltre la serata vedrà una sfilata di costumi spaventosi, dove il più bello vincerà un premio. Per info e prenotazione tavoli chiamare il 345/4567631. Firenzetoday.it - Halloween night al Time Calenzano Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 31 ottobre 2024 aldisi festeggiacon una serata ricca di divernto. Tanta buona musica con Samuele Gori dj. Inoltre la serata vedrà una sfilata di costumi spaventosi, dove il più bello vincerà un premio. Per info e prenotazione tavoli chiamare il 345/4567631.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Papà - figli ed Halloween : Non solo Travestimenti – Giocare insieme per Crescere. - first appeared on MondoUomo. it. . [. ] <p>The post Papà , figli ed Halloween: Non solo Travestimenti – Giocare insieme per Crescere. </p> . . Ogni anno, il 12 ottobre la Lego celebra la Giornata Mondiale del Gioco, un evento che ricorda quanto il gioco sia fondamentale per lo sviluppo dei bambini, favorendo creatività , empatia e benessere. (Mondouomo.it)

Halloween a Lacenolandia : al Parco Giochi del Laceno brividi e divertimento - Halloween a Lacenolandia. In occasione di Halloween il parco giochi situato sul Laceno si trasforma in un luogo magico e inquietante, pronto ad accogliere famiglie e gruppi di amici per un'esperienza unica e indimenticabile, dedicata alla festa più paurosa dell'anno. L’iniziativa, che si... (Avellinotoday.it)

Gardaland magic Halloween : eventi horror per tutti al parco divertimenti - Sta per arrivare il secondo weekend di Gardaland Magic Halloween, l’attesissimo appuntamento autunnale di Gardaland Resort che fino al 3 novembre animerà il Parco con giornate dalle atmosfere spaventosamente divertenti per le famiglie ed esperienze più intense e cupe per giovani adulti per i... (Trentotoday.it)