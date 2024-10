Grandi nomi a Umbria Fashion: la moda è pronta ad andare in scena (Di martedì 15 ottobre 2024) Sarà quella di Nicoletta Spagnoli la storia di successo della seconda edizione di Umbria Fashion, evento ideato e diretto da Laura Cartocci, pronto ad andare in scena nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori, a Perugia, sabato 19 e domenica 20 ottobre. Amministratore delegato e direttore Perugiatoday.it - Grandi nomi a Umbria Fashion: la moda è pronta ad andare in scena Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sarà quella di Nicoletta Spagnoli la storia di successo della seconda edizione di, evento ideato e diretto da Laura Cartocci, pronto adinnella sala dei Notari di Palazzo dei Priori, a Perugia, sabato 19 e domenica 20 ottobre. Amministratore delegato e direttore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moda - arte e solidarietà : presentata la seconda edizione di Umbria Fashion - Due giorni densi di iniziative che ruotano attorno a moda, arte e solidarietà, talento e creatività: a Perugia torna Umbria Fashion, in scena sabato 19 e domenica 20 ottobre nella sala dei Notari, trasformata per l’occasione in un salotto fashion. Una scommessa vinta quella della prima edizione e. (Perugiatoday.it)