Grande Fratello scoperta choc su Enzo Paolo e Carmen | È accaduto qui nella casa

News TV. Carmen Russo è entrata nella casa del Grande Fratello, nel corso della puntata del 7 ottobre 2024, per fare una sorpresa al marito Enzo Paolo Turchi, intenzionato ad abbandonare il reality show. L'accoglienza del coreografo non è stata calorosa come ci si aspettava. Dopo la permanenza di una settimana, la showgirl ha detto addio alla casa e suo marito, ma prima di uscire i due hanno avuto modo di togliersi tutti i sassolini dalle scarpe, in un'intervista doppia. È crisi? Carmen Russo è entrata nella casa del Grande Fratello per tranquillizzare e convincere Enzo Paolo Turchi a non abbandonare lo show.