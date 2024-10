Sport.quotidiano.net - Gli atleti del circolo aretino escono vincitori. Il Giotto domina a Bari con Ciurnelli e De Vizia

(Di martedì 15 ottobre 2024) Due successi internazionali per i giovani del Tennis. Raffaelee Lorenzo De, sono scesi in campo al torneo ITF J60 didove hanno vissuto un confronto con coetanei di diversi continenti e dove sono riusciti a monopolizzare i tabelloni sia nel singolo che nel doppio. I due tennisti, dunque, hanno impreziosito ulteriormente un 2024 già ricco di soddisfazioni tra cui rientra anche la recente vittoria del titolo italiano a squadre con l’Under16 del. L’affermazione più prestigiosa porta la firma diche ha trionfato nel singolo al termine di un cammino impeccabile in cui non ha perso nemmeno un set e in cui si è imposto nella finalissima per 6-2 e 6-0 sul canadese Benjamin Azar, mentre la coppia-Deha conquistato il titolo nel doppio con l’affermazione per 6-3 e 6-2 su Salvatore Tartaglione e Luigi Valletta.