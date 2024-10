Giulia e Alessia, donne al comando. Così Fantini guarda al futuro (roseo) (Di martedì 15 ottobre 2024) Potevano essere due vite diverse, le loro. Anzi, già lo erano, dopo studi importanti, incarichi professionali in altri ambiti "perché papà ci aveva cresciuto con l’idea che non saremmo dovute andare a lavorare nella sua azienda, non voleva fosse un obbligo". Invece, è scattato qualcosa. "L’idea di tornare al rapporto con la terra, partecipi della passione che c’è dietro, dei legami che crea. Quando apri una bottiglia pensi alle persone che hanno curato le uveE pensi al territorio, ai grappoli nati dagli sforzi dei genitori, dei nonni, di generazione in generazione". All’improvviso abbiamo visto tutto più chiaro". E la loro vita è cambiata. Papà Valentino Sciotti, creatore e ad di Fantini Wines, non aveva voluto imporre alle sue figlie, Giulia e Alessia, di lavorare nell’azienda fondata nel ’94 e leader tra quelle esportatrici nel Sud Italia. Ilgiorno.it - Giulia e Alessia, donne al comando. Così Fantini guarda al futuro (roseo) Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Potevano essere due vite diverse, le loro. Anzi, già lo erano, dopo studi importanti, incarichi professionali in altri ambiti "perché papà ci aveva cresciuto con l’idea che non saremmo dovute andare a lavorare nella sua azienda, non voleva fosse un obbligo". Invece, è scattato qualcosa. "L’idea di tornare al rapporto con la terra, partecipi della passione che c’è dietro, dei legami che crea. Quando apri una bottiglia pensi alle persone che hanno curato le uveE pensi al territorio, ai grappoli nati dagli sforzi dei genitori, dei nonni, di generazione in generazione". All’improvviso abbiamo visto tutto più chiaro". E la loro vita è cambiata. Papà Valentino Sciotti, creatore e ad diWines, non aveva voluto imporre alle sue figlie,, di lavorare nell’azienda fondata nel ’94 e leader tra quelle esportatrici nel Sud Italia.

