Fossato chiude l’ultima bottega addio al Ristoro dell’antico borgo Ora qui non resta più niente

(Di martedì 15 ottobre 2024) Cantagallo (Prato), 15 ottobre 2024 –il bar di: ildela fine ottobre abbasserà la saracinesca. Una notizia che in città dove le attività chiudono e aprono nel giro di ore non sarebbe da considerare tale, ma a- l’ultimo baluardo della provincia, nell’angolo estremo del Comune di Cantagallo, a 750 metri di altitudine - la notizia crea un boato e scuote la montagna che continua a perdere pezzi. Non ce l’ha fatta a portare avanti il suo sogno Daniela Zanotti – l’emiliana sposata con un fossatino che nel 2019 si era messa in testa di riportare un’attività nel, dopo la chiusura dello storico bar - anche se non ne parla, ora vuole riprendere la vecchia vita, con fine settimana liberi e meno sacrifici.