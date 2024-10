Fondi il 16 ottobre la presentazione dell’ultimo libro di Giulia Biondi

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 15 ottobre 2024), 152024 – Meglio la pasta o il riso? Devo evitare il cornetto a colazione? Quante uova posso consumare alla settimana? Quali sono le porzioni giuste per dimagrire? E se faccio attività fisica? Sono alcune delle domande che ci si pone quotidianamente prima di preparare un pasto alle quali, dottoressa in biologia della nutrizione e formatore olimpico nazionale ha provato a rispondere nel suo ultimo lavoro editoriale “La dispensa di bilanciamo dalla spesa alla tavola”. Per giovani, per adulti ma anche per sportivi e anziani: unper tutti quello che sarà presentato mercoledì 16, alle ore 10:00, a Palazzo Caetani in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione.