Fmi debito pubblico globale sale a 100mila miliardi nel 2024 | è pari al 93% Pil

Il debito pubblico mondiale "è elevato": si prevede che supererà i 100.000 miliardi di dollari nel 2024 (93% del Pil globale) e che continuerà a crescere fino alla fine del decennio (avvicinandosi al 100% del Pil nel 2030). E' l'allarme del Fondo Monetario Internazionale, riportato in uno dei capitoli del Fiscal Monitor che sarà pubblicato integralmente il 22 ottobre. "In uno scenario gravemente negativo, si stima che il debito globale sarà superiore di quasi 20 punti percentuali del PIL a tre anni rispetto alla proiezione di base, raggiungendo il 115% del Pil", riporta l'Fmi. Secondo il Fondo monetario internazionale, "per stabilizzare (o ridurre) il debito con alta probabilità sono necessari aggiustamenti fiscali molto più consistenti di quelli attualmente previsti".

