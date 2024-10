Gaeta.it - Esplosione di petardo a Monte Vidon Corrado: denunciato un giovane per danneggiamento

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di grave inciviltà ha scosso la tranquillità di, un comune in provincia di Fermo, dove un ragazzo ha fatto esplodere unall’interno di un cestino della spazzatura. L’incidente è avvenuto in piazza dell’Assunta nella serata del 3 settembre, suscitando allarme tra i residenti. Fortunatamente, il ristorante presente nella zona era chiuso al momento dell’, evitando gravi conseguenze. La dinamica dell’L’delha creato un forte boato che ha agitato la comunità, costringendo molti cittadini a contattare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Carabinieri, i quali hanno avviato un’indagine per far chiarezza sull’accaduto.